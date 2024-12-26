России предрекли проблемы в ОБСЕ в 2025 году

Лукашевич: Россия ждет проблемы в ОБСЕ из-за председательства Финляндии

Россия ожидает проблемы в ОБСЕ в связи с председательством там в 2025 году антироссийски настроенной Финляндии. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, «перспективы взаимодействия с Финляндией, мягко говоря, далеки от оптимистичных». Он подчеркнул, что «это вызывает серьезную тревогу за будущее самой Организации».

Лукашенко допустил, что, возможно, России удастся «проложить какую-то "тропинку" для будущего», сохранив этот канал коммуникации. В противном случае, Финляндия «окончательно разрушит эту площадку».

Ранее Швейцария объявила о своей кандидатуре на пост председателя ОБСЕ в 2026 году «по просьбе многих государств». Отмечается, что многие государства просили Швейцарию взять на себя этот мандат.