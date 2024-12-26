Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:32, 26 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

Мошенники перед Новым годом стали сообщать россиянам о праздничных «выигрышах»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одной из наиболее часто встречающихся мошеннических схем перед Новым годом стала рассылка о фейковых призах и подарках. Россиянам сообщают о выигрыше и просят перейти по ссылке, чтобы забрать его, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности Zecurion.

Чтобы перечислить якобы выигранный денежный приз, граждан просят предоставить сведения банковской карты, обратили внимание собеседники издания. Еще одним аргументом становится необходимость оплатить «комиссию» или «налог» на выигрыш, указали в банке «Новиком».

Более распространенная, но также используемая перед Новым годом схема касается подставных билетов на новогодние мероприятия. Россияне оплачивают покупку проходки на фишинговых сайтах, а после узнают, что столкнулись с мошенниками.

Популярность приобрела и схема с оказанием фейковых услуг, включая организацию праздников, приглашение Снегурочки и Деда Мороза. Недобросовестные лица берут с граждан предоплату, объясняя это повышенным спросом, а после пропадают и не отвечают на звонки.

Ранее россиян предупредили об опасных фразах преступников из детских игровых чатов. По словам представителя компании F.A.C.C.T. Евгения Чунихина, они часто присылают детям и подросткам сообщения, направленные на то, чтобы вызвать заинтересованность и перевести диалог в личные мессенджеры. Важно научить детей не делиться контактными данными с малознакомыми, подчеркнул эксперт.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Продажи автомобилей в России оценили

      Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

      Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

      Лавров назвал Европу жертвой курса США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше