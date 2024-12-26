Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

Мошенники перед Новым годом стали сообщать россиянам о праздничных «выигрышах»

Одной из наиболее часто встречающихся мошеннических схем перед Новым годом стала рассылка о фейковых призах и подарках. Россиянам сообщают о выигрыше и просят перейти по ссылке, чтобы забрать его, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности Zecurion.

Чтобы перечислить якобы выигранный денежный приз, граждан просят предоставить сведения банковской карты, обратили внимание собеседники издания. Еще одним аргументом становится необходимость оплатить «комиссию» или «налог» на выигрыш, указали в банке «Новиком».

Более распространенная, но также используемая перед Новым годом схема касается подставных билетов на новогодние мероприятия. Россияне оплачивают покупку проходки на фишинговых сайтах, а после узнают, что столкнулись с мошенниками.

Популярность приобрела и схема с оказанием фейковых услуг, включая организацию праздников, приглашение Снегурочки и Деда Мороза. Недобросовестные лица берут с граждан предоплату, объясняя это повышенным спросом, а после пропадают и не отвечают на звонки.

Ранее россиян предупредили об опасных фразах преступников из детских игровых чатов. По словам представителя компании F.A.C.C.T. Евгения Чунихина, они часто присылают детям и подросткам сообщения, направленные на то, чтобы вызвать заинтересованность и перевести диалог в личные мессенджеры. Важно научить детей не делиться контактными данными с малознакомыми, подчеркнул эксперт.