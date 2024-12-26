Россиянам пообещали доступную икру

Глава Росрыболовства: произведенной в стране икры хватит для насыщения рынка

В России за 2024 год произвели достаточно икры, которой хватит для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления руководителя Росрыболовства Илью Шестакова, озвученное им в ходе интервью «России-24».

Объемы внутреннего потребления в стране в целом совпадают с произведенными объемами, отметил Шестаков. На экспорт, по его словам, ушло не так много товара. Поэтому икры будет достаточно, и она будет доступной для россиян, пообещал собеседник телеканала.

Завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов ранее оценил как аномальное увеличение цен на красную икру в России. За год отпускная стоимость продукта прибавила более 50 процентов, что повлекло рост розничных цен на икру перед Новым годом, пояснил он. Продукция дорожала на фоне проблем вылова красной рыбы, наблюдающихся в РФ уже несколько лет.

Также в 2025 году в стране предрекли удорожание рыбы. По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, цены могут вырасти от 5 до 20 процентов. На ситуацию, на его взгляд, будут влиять инфляция и курс валют, степень улова и геополитические вопросы.