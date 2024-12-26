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04:01, 26 декабря 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о правилах выбора фильтра для воды

Физик Брехов рекомендовал россиянам установить фильтры для воды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Жителям крупных городов стоит выбирать многоступенчатые фильтры для воды, которые способны удалять большинство распространенных загрязнителей, рассказал «Ленте.ру» старший научный сотрудник лаборатории физики для нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Кирилл Брехов.

«Многоступенчатые фильтры способны устранить большинство загрязнителей, таких как хлор, органика и мелкие механические примеси. Если вода в регионе жесткая, полезно использовать ионообменные фильтры, снижающие содержание солей кальция и магния и предотвращающие образование накипи», — рассказал эксперт.

В районах со старыми водопроводными коммуникациями, по его словам, также желательно очищать воду от растворенного железа. Для защиты от бактерий и вирусов можно применять ультрафиолетовые стерилизаторы.

Также важно, добавил Брехов, помнить о необходимости замены картриджей фильтров — частота там зависит от типа фильтра и качества воды.

«Если необходимо обеспечить чистой водой дачу или загородный дом с несколькими точками водоразбора, стоит обратить внимание на коттеджные системы водоочистки, — рекомендовал эксперт. — Как правило, они состоят из фильтров предварительной механической очистки, угольных постфильтров и нескольких колонн, обеспечивающих необходимый функционал».

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