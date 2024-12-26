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14:19, 26 декабря 2024Экономика

Россияне объяснили недоверие к параллельному импорту автомобилей

«Автостат»: опасения параллельного импорта машин связаны с гарантией и деталями
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Приобрести новый автомобиль при помощи параллельного импорта хотели бы только 17,9 процента опрошенных россиян, следует из результатов исследования «Автостата», на которые ссылается «Российская газета».

Среди причин, которыми потенциальные покупатели авто объясняют недоверие к такому формату, больше всего опасений у граждан вызывают отсутствие гарантии или снижение ее срока (35 процентов ответов), а также проблемы с поставками запчастей (32 процента). Еще почти четверть участников опроса опасается проблем с документами на машины, купленные по параллельному импорту.

На фоне этого, отмечают журналисты, сразу 80,6 процента респондентов высказались за покупку авто у «официалов».

Ранее китайская Zeekr предупредила, что начнет отключать электрокары, которые были ввезены в Россию по серым схемам, а владельцы машин другого китайского бренда, Chery, столкнулись осенью с внезапным и резким повышением платы за дистанционные запуск и включение обогрева. Об этом сообщали российские Telegram-каналы.

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