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16:56, 26 декабря 2024Россия

Россияне подожгли салон красоты ради медведя

В Магнитогорске пара подожгла салон красоты и украла плюшевого медведя
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В городе Магнитогорскt Челябинской области пара подожгла салон красоты ради плюшевого медведя. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, молодые люди подожгли крепление, чтобы оторвать игрушку, установленную в качестве новогоднего декора.

Хозяйка заведения обратилась в полицию. Злоумышленников начали разыскивать.

До этого в Санкт-Петербурге бывший работник детского магазина украл десятки кукол на 250 тысяч рублей.

Полиция вычислила местонахождение 29-летнего россиянина и задержала его.

Еще раньше бывший кандидат в мэры Красногорска вынес из магазина секс-игрушки на 600 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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