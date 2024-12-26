Россияне подожгли салон красоты ради медведя

В Магнитогорске пара подожгла салон красоты и украла плюшевого медведя

В городе Магнитогорскt Челябинской области пара подожгла салон красоты ради плюшевого медведя. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, молодые люди подожгли крепление, чтобы оторвать игрушку, установленную в качестве новогоднего декора.

Хозяйка заведения обратилась в полицию. Злоумышленников начали разыскивать.

До этого в Санкт-Петербурге бывший работник детского магазина украл десятки кукол на 250 тысяч рублей.

Полиция вычислила местонахождение 29-летнего россиянина и задержала его.

Еще раньше бывший кандидат в мэры Красногорска вынес из магазина секс-игрушки на 600 тысяч рублей.