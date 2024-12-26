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22:06, 26 декабря 2024Спорт

Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры

Ротенберг о возвращении России на турниры: давайте дождемся смены караула в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры. Он поделился мнением в интервью каналу «Это хоккей, брат!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Давайте мы дождемся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен», — заявил Ротенберг. Тренер также выразил надежду на снятие с себя персональных санкций, отметив, что это было бы хорошо не только лично для него, но и для всей страны.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх-2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

20 января 2025 года состоится инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он сменит на посту действующего главу государства Джо Байдена.

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