Фельдшер назвала запрещающие самолечение симптомы

Фельдшер Балан: при болях в сердце категорически запрещается самолечение

Исследования утверждают, что свыше 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей, сообщила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. В беседе с «Лентой.ру» она назвала симптомы, при которых подобная практика запрещена.

Зачастую такая тенденция наблюдается у людей старше 65 лет, отметила специалист. «Именно они любители народной медицины и самостоятельного восстановления, исходя из жизненного опыта. При всем уважении к многолетней практике, заниматься самолечением я не рекомендую, так как это может легко привести к ухудшению самочувствия», — предупредила она.

Например, неконтролируемое использование антибиотиков и других препаратов может способствовать формированию устойчивых к ним микроорганизмов, что в будущем затруднит лечение инфекций, рассказала Балан.

Кроме того, по ее словам, некоторые лекарственные средства несовместимы друг с другом и могут вызывать нежелательные взаимодействия, ослабляя или усиливая действие друг друга, а также провоцируя побочные эффекты.

Также самолечение часто приводит к аллергическим реакциям и нарушению работы желудочно-кишечного тракта: тошноте, боли в животе, рвоте, диарее.

Может быть опасен и неправильный выбор дозировки или способа применения препарата. «Только квалифицированный врач может определить оптимальную схему лечения для каждого конкретного пациента», — подчеркнула медик.

Она выделила ряд симптомов, при которых категорически запрещается заниматься самолечением и срочно необходимо обратиться к врачу. Это значительное повышение артериального давления, наличие крови в кале или моче, потеря сознания, увеличение лимфоузлов, боли в области сердца, головная боль, сопровождающаяся рвотой, рвота с примесью крови, кашель с кровью, кашель, длящийся более 3-4 дней, интенсивная боль в горле, нарушения памяти, включая кратковременную потерю ориентации.

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