Ученые вырастили упомянутое в Библии дерево из тысячелетнего семени

В Израиле вырастили библейское дерево из семени возрастом в тысячу лет

Команде ученых из Израиля удалось вырастить дерево из семени возрастом в тысячу лет. Об этом пишет The New York Times.

Тысячелетнее семя нашли во время раскопок в пещере в Иудейской пустыне в конце 1980-х годов. Исследователям потребовалось почти 14 лет, чтобы вырастить из него трехметровое дерево, получившее название «Шеба». Они провели анализ ДНК, химический и радиоуглеродный анализы тканей растения.

Выяснилось, что дерево может принадлежать к исчезнувшему виду, упомянутому в Библии, из смолы которого делали так называемый Гилеадский бальзам или «цори». Эта субстанция ассоциируется с исцелением в библейских историях.

Исследователи определили, что Шеба принадлежит к роду Commiphora, который входит в семейство мирровых и ладанных (Burseraceae) и насчитывает около 200 видов живых растений. Растения рода Commiphora распространены в основном в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. Пока неясно, к какому виду принадлежит Шеба, поскольку дерево еще не цвело.

Ранее в Турции обнаружили амулет, принадлежавший в V веке солдату, дислоцированному в древнем византийском городе Адрианополе. На нем изображен библейский царь Соломон верхом на коне, пронзающий копьем демона.