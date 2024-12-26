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12:20, 26 декабря 2024Из жизни

Ученые вырастили упомянутое в Библии дерево из тысячелетнего семени

В Израиле вырастили библейское дерево из семени возрастом в тысячу лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Команде ученых из Израиля удалось вырастить дерево из семени возрастом в тысячу лет. Об этом пишет The New York Times.

Тысячелетнее семя нашли во время раскопок в пещере в Иудейской пустыне в конце 1980-х годов. Исследователям потребовалось почти 14 лет, чтобы вырастить из него трехметровое дерево, получившее название «Шеба». Они провели анализ ДНК, химический и радиоуглеродный анализы тканей растения.

Выяснилось, что дерево может принадлежать к исчезнувшему виду, упомянутому в Библии, из смолы которого делали так называемый Гилеадский бальзам или «цори». Эта субстанция ассоциируется с исцелением в библейских историях.

Исследователи определили, что Шеба принадлежит к роду Commiphora, который входит в семейство мирровых и ладанных (Burseraceae) и насчитывает около 200 видов живых растений. Растения рода Commiphora распространены в основном в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. Пока неясно, к какому виду принадлежит Шеба, поскольку дерево еще не цвело.

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