Силуанов высказался насчет отмены наличных денег

Силуанов: цифровой рубль не приведет к отмене наличных в России

За внедрением в России цифрового рубля не последует отмена наличных денег. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его процитировало ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что сфера использования цифрового рубля будет расширяться. Однако страна продолжит пользоваться как наличными рублями, так и их цифровыми и безналичными аналогами.

По мнению Силуанова, цифровой рубль означает надежные и бесплатные трансакции.

Ранее Банк России спрогнозировал, что к 2027 году доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, дойдет почти до 15 процентов. Кроме того, регулятор проинформировал, что доля безналичных платежей в розничном обороте выросла с 70,3 процента в 2021 году до 83,4 процента в январе 2024 года.

До этого глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заверил, что власти РФ не собираются делать шагов, направленных на вытеснение наличного рубля из обращения. Парламентарий убежден, что внедрение «цифры» точно не вызовет революцию.