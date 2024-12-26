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20:14, 26 декабря 2024Из жизни

Сторонники теории плоской Земли побывали в экспедиции на краю земного диска

ScienceAlert: экспедиция в Антарктиду опровергла теорию плоской Земли
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Сторонники теории плоской Земли побывали в Антарктиде и обнаружили, что действительность опровергает их представления об устройстве мира. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

В экспедицию, которая получила громкое название «Последний эксперимент», отправились три известных приверженца теории плоской Земли Джеран Кампанелла, Шон Гриффин и Остин Уитситт. В декабре они прибыли на полярную станцию, которая расположена в 1138 километрах от Южного полюса, и своими глазами увидели, что происходит в Антарктиде.

Самым сильным ударом по их убеждениям стал полярный день. За южным полярным кругом он наступает в конце года и продолжается месяцами. Все это время Солнце не заходит за горизонт, продолжая светить круглые сутки. Этот феномен невозможно объяснить с точки зрения теории плоской Земли, поскольку для этого Солнце должно равномерно освещать лишь края земного диска, не затрагивая середину, где по-прежнему сменяются день и ночь.

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Один из участников экспедиции, плоскоземельник Джеран Кампанелла, опубликовал видео, в котором признал свою ошибку. «Кто-то наверняка скажет, что я продался, но, знаете что, если говорить все как есть — это значит продаться, пусть так оно и будет, — заявил он. — Я был совершенно уверен, что 24-часового Солнца нет. А теперь совершенно уверен, что оно есть. Вот и все».

Ранее сообщалось о первой в Великобритании конференции сторонников теории плоской Земли, которая прошла в Бирмингеме. Ее участники спорили о том, имеет ли планета форму диска, ромба или цепи переплетенных колец.

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