Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 26 декабря 2024Экономика

Судьбу ключевой ставки связали с «черными лебедями»

Экономист Остапкович: по итогам 2025 года «ключ» понизится до 17-18 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 21 процента в течение трех-четырех месяцев, а затем может понизиться. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировала «Москва 24».

Он полагает, что дальнейшего повышения ключевой ставки пока ждать не приходится и на границе первого полугодия следующего года Банк России начнет ее понижать. Однако следует учитывать вероятность появления так называемых «черных лебедей», которые могут разогнать инфляцию. В таком случае политика ЦБ станет куда менее прогнозируемой.

По итогам же 2025 года Остапкович ждет ухода «ключа» до отметки в 17-18 процентов.

Ранее профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко предположил, что ставка может пойти вниз уже в феврале 2025 года.

В свою очередь, депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что за два ближайших года ключевая ставка может дойти до 11 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Россиянам пообещали доступную икру

      Медведь неожиданно выскочил из кустов и набросился на мужчину

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше