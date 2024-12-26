Судьбу ключевой ставки связали с «черными лебедями»

Экономист Остапкович: по итогам 2025 года «ключ» понизится до 17-18 процентов

Ключевая ставка, скорее всего, останется на уровне 21 процента в течение трех-четырех месяцев, а затем может понизиться. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировала «Москва 24».

Он полагает, что дальнейшего повышения ключевой ставки пока ждать не приходится и на границе первого полугодия следующего года Банк России начнет ее понижать. Однако следует учитывать вероятность появления так называемых «черных лебедей», которые могут разогнать инфляцию. В таком случае политика ЦБ станет куда менее прогнозируемой.

По итогам же 2025 года Остапкович ждет ухода «ключа» до отметки в 17-18 процентов.

Ранее профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко предположил, что ставка может пойти вниз уже в феврале 2025 года.

В свою очередь, депутат Госдумы Артем Кирьянов считает, что за два ближайших года ключевая ставка может дойти до 11 процентов.