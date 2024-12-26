Супруги купили дом, случайно нашли в нем таинственный подвал и спустились в него

Супружеская пара купила свой первый дом, начала там делать ремонт и случайно наткнулась на таинственный подвал. Об этом рассказал на форуме Reddit один из супругов.

По словам мужчины, вместе с женой они запланировали отремонтировать старый гараж, который 50 лет назад был переоборудован в спальню. Он сверился с документами, не заметил в строении здания ничего необычного и решил пристроить к нему ванную комнату.

Когда мужчина начал устанавливать слив, он обратил внимание на странный бетонный участок на полу, торчащую наружу трубу из ПВХ и оборванный электрический провод в ней. Он стал копать и нашел лестницу в потайной подвал. «Я ненавижу драмы и фильмы ужасов», — признался мужчина, но решил спуститься вниз и снял это на видео.

На видео женщина отметила, что в подвале сыро и странно пахнет. Внутри супруги нашли только маркер. Стены подвала были покрашены, но сам он оказался пуст.

Ранее сообщалось, что мужчина из Британии обнаружил в лесу таинственную лестницу, ведущую под землю. Он спустился по ней и нашел огромный заброшенный бункер, который, предположительно, был построен в годы Второй мировой войны.

