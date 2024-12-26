Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:14, 26 декабря 2024Из жизни

Супруги купили дом, случайно нашли в нем таинственный подвал и спустились в него

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Супружеская пара купила свой первый дом, начала там делать ремонт и случайно наткнулась на таинственный подвал. Об этом рассказал на форуме Reddit один из супругов.

По словам мужчины, вместе с женой они запланировали отремонтировать старый гараж, который 50 лет назад был переоборудован в спальню. Он сверился с документами, не заметил в строении здания ничего необычного и решил пристроить к нему ванную комнату.

Когда мужчина начал устанавливать слив, он обратил внимание на странный бетонный участок на полу, торчащую наружу трубу из ПВХ и оборванный электрический провод в ней. Он стал копать и нашел лестницу в потайной подвал. «Я ненавижу драмы и фильмы ужасов», — признался мужчина, но решил спуститься вниз и снял это на видео.

Материалы по теме:
Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Красивая ошибка.Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
18 июля 2021
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря 2021

На видео женщина отметила, что в подвале сыро и странно пахнет. Внутри супруги нашли только маркер. Стены подвала были покрашены, но сам он оказался пуст.

Ранее сообщалось, что мужчина из Британии обнаружил в лесу таинственную лестницу, ведущую под землю. Он спустился по ней и нашел огромный заброшенный бункер, который, предположительно, был построен в годы Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорвана серия готовившихся Украиной покушений на высокопоставленных военных Минобороны

      Зеленский решил уволить посла Украины в Германии

      Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

      Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

      В отношении пытавшегося зайти в российскую школу мужчины с ножом возбудили дело

      В российской школе нашли бездыханного охранника

      Россия захотела открыть консульства в четырех городах Азии

      В российском городе раздели Ленина

      Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

      Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше