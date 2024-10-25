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08:12, 25 октября 2024Из жизни

Мужчина нашел в лесу таинственный бункер

Мужчина из Британии обнаружил в лесу таинственную лестницу, ведущую под землю. Об этом пишет Daily Mirror.

Блогер с ником Josh the Intern путешествует в разные точки Великобритании, находит в глуши заброшенные постройки и снимает о них ролики для своих подписчиков в соцсетях. Недавно британец бродил по лесу и наткнулся на странную лестницу в густых зарослях. Он спустился по ней и нашел под землей огромный заброшенный бункер.

После спуска он оказался в коридоре со стальными дверями и еще одной лестницей, ведущей вниз. «Спустившись в самый низ, я столкнулся с еще более длинным туннелем, который привел меня к массивной металлической двери. Но, пройдя через нее, я обнаружил еще кое-что жуткое», — прокомментировал свое путешествие Джош. Блогер продемонстрировал белую стену туннеля, на которой видны десятки следов ботинок на высоте около метра. Пол туннеля при этом был затоплен.

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Затем мужчина наткнулся на маленькую зеленую дверь, которая привела его в другое полуразрушенное помещение, где находился лишь проржавевший металлический каркас неизвестной конструкции. В еще одном помещении он нашел пустой книжный шкаф. В бункере также был туалет с несколькими кабинками.

Блогер предположил, что спускался в заброшенный военный объект времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что на Кипре археологи обнаружили старейший на острове храм с замурованной внутри девушкой. Таинственное здание, которое, по мнению специалистов, является старейшим культовым сооружением на острове, нашли в деревне Эрими, район Лимасол.

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      Антонина Черташ
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