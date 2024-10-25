Мужчина нашел в лесу таинственный бункер

Мужчина из Британии обнаружил в лесу таинственную лестницу, ведущую под землю. Об этом пишет Daily Mirror.

Блогер с ником Josh the Intern путешествует в разные точки Великобритании, находит в глуши заброшенные постройки и снимает о них ролики для своих подписчиков в соцсетях. Недавно британец бродил по лесу и наткнулся на странную лестницу в густых зарослях. Он спустился по ней и нашел под землей огромный заброшенный бункер.

После спуска он оказался в коридоре со стальными дверями и еще одной лестницей, ведущей вниз. «Спустившись в самый низ, я столкнулся с еще более длинным туннелем, который привел меня к массивной металлической двери. Но, пройдя через нее, я обнаружил еще кое-что жуткое», — прокомментировал свое путешествие Джош. Блогер продемонстрировал белую стену туннеля, на которой видны десятки следов ботинок на высоте около метра. Пол туннеля при этом был затоплен.

Затем мужчина наткнулся на маленькую зеленую дверь, которая привела его в другое полуразрушенное помещение, где находился лишь проржавевший металлический каркас неизвестной конструкции. В еще одном помещении он нашел пустой книжный шкаф. В бункере также был туалет с несколькими кабинками.

Блогер предположил, что спускался в заброшенный военный объект времен Второй мировой войны.

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