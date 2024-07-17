Обнаружен таинственный храм с монолитом и замурованной внутри девушкой

На Кипре обнаружен храм возрастом 4 тысячи лет с замурованной внутри девушкой

На Кипре археологи обнаружили старейший на острове храм с замурованной внутри девушкой. Об этом сообщает What's the Jam.

Таинственное здание, которое, по мнению специалистов, является старейшим культовым сооружением на острове, нашли в деревне Эрими, район Лимасол. Как рассказал руководитель раскопок Лука Бомбардьери, люди стали жить там около 4000 лет назад. «В эпоху средней бронзы (около 2000-1600 годов до нашей эры) на холме Эрими поселилось сообщество ремесленников и обустроило очень специфическое жилое пространство», — сказал он.

Один из участков объекта занимала комната с монолитом высотой более двух метров, который позже обрушился. Он был гладко отполирован и украшен круглым узором из маленьких чашек. Кроме того, в здании были найдены останки молодой женщины, которую, как считается, замуровали там. Ее череп был разбит, а на грудь положен тяжелый камень, «как будто ее пытались удержать на месте».

Бомбардьери предположил, что эти действия носили ритуальный характер и могли быть связаны с некими «проблемами с материнством». Археолог также отметил, что на Кипре уже встречались похожие захоронения, однако точное их назначение пока неизвестно.

Ранее в Перу нашли древнее святилище, где происходили человеческие жертвоприношения. Исследователи обнаружили руины многоэтажного храма возрастом около 5000 лет под песчаной дюной в районе Зана.