Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:23, 17 июля 2024Из жизни

Обнаружен таинственный храм с монолитом и замурованной внутри девушкой

На Кипре обнаружен храм возрастом 4 тысячи лет с замурованной внутри девушкой

Фото: worker / Shutterstock / Fotodom

На Кипре археологи обнаружили старейший на острове храм с замурованной внутри девушкой. Об этом сообщает What's the Jam.

Таинственное здание, которое, по мнению специалистов, является старейшим культовым сооружением на острове, нашли в деревне Эрими, район Лимасол. Как рассказал руководитель раскопок Лука Бомбардьери, люди стали жить там около 4000 лет назад. «В эпоху средней бронзы (около 2000-1600 годов до нашей эры) на холме Эрими поселилось сообщество ремесленников и обустроило очень специфическое жилое пространство», — сказал он.

Один из участков объекта занимала комната с монолитом высотой более двух метров, который позже обрушился. Он был гладко отполирован и украшен круглым узором из маленьких чашек. Кроме того, в здании были найдены останки молодой женщины, которую, как считается, замуровали там. Ее череп был разбит, а на грудь положен тяжелый камень, «как будто ее пытались удержать на месте».

Материалы по теме:
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021

Бомбардьери предположил, что эти действия носили ритуальный характер и могли быть связаны с некими «проблемами с материнством». Археолог также отметил, что на Кипре уже встречались похожие захоронения, однако точное их назначение пока неизвестно.

Ранее в Перу нашли древнее святилище, где происходили человеческие жертвоприношения. Исследователи обнаружили руины многоэтажного храма возрастом около 5000 лет под песчаной дюной в районе Зана.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Стало известно об атаке дрона ВСУ около запланированного для обмена пленными места

      В России высказались об отмене санкций ЕС

      На Украине бывшего главу МВД обвинили в склонении чиновников к госизмене

      ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

      Легковушки с пробегом подешевели

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Столтенберг объявил о назначении представителя НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше