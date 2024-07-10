Археологи нашли под песчаной дюной древнее святилище

В Перу археологи нашли под песчаной дюной древний храм для жертвоприношений

Археологи нашли в Перу древнее святилище, где происходили человеческие жертвоприношения. Об этом сообщает LiveScience.

Исследователи обнаружили руины многоэтажного языческого храма возрастом около пяти тысяч лет под песчаной дюной в районе Зана на северо-западе Перу. Это место является частью археологического комплекса Лос-Паредонес-де-ла-Отра-Банда-Лас-Анимас. Археологи также нашли внутри скелеты трех взрослых людей, завернутые в ткань. Останки могут быть следами жертвоприношений, которые устраивали в храме.

По словам директора раскопок Луиса Армандо Муро Иньоньяна, ученые наткнулись на фрагмент центральной лестницы религиозного комплекса. Его стены когда-то были украшены замысловатыми рисунками антропоморфного существа с кошачьими чертами, головой птицы и когтями рептилии.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили гробницы возрастом 2,5 тысячи лет, полные мумий. Останки датируются периодом между 600 годом до нашей эры и 200-300 годами нашей эры.