Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:20, 10 июля 2024Из жизни

Археологи нашли под песчаной дюной древнее святилище

В Перу археологи нашли под песчаной дюной древний храм для жертвоприношений

Фото: DDC Lambayeque

Археологи нашли в Перу древнее святилище, где происходили человеческие жертвоприношения. Об этом сообщает LiveScience.

Исследователи обнаружили руины многоэтажного языческого храма возрастом около пяти тысяч лет под песчаной дюной в районе Зана на северо-западе Перу. Это место является частью археологического комплекса Лос-Паредонес-де-ла-Отра-Банда-Лас-Анимас. Археологи также нашли внутри скелеты трех взрослых людей, завернутые в ткань. Останки могут быть следами жертвоприношений, которые устраивали в храме.

Материалы по теме:
Цветная революция Раскрыто происхождение негров и азиатов
Цветная революцияРаскрыто происхождение негров и азиатов
9 июня 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

По словам директора раскопок Луиса Армандо Муро Иньоньяна, ученые наткнулись на фрагмент центральной лестницы религиозного комплекса. Его стены когда-то были украшены замысловатыми рисунками антропоморфного существа с кошачьими чертами, головой птицы и когтями рептилии.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили гробницы возрастом 2,5 тысячи лет, полные мумий. Останки датируются периодом между 600 годом до нашей эры и 200-300 годами нашей эры.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

      Кайли Дженнер приспустила легинсы на камеру

      Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

      Перечислены все осенние гаджеты Apple

      Генерал НАТО похвалил ВС России по одной причине

      Владелец отеля разозлился на постоялицу и опубликовал ее телефон на сайте для взрослых

      «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста за рекордные деньги

      Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

      Боррель заявил об отказе Молдавии присоединиться к новым санкциям ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше