Терапевт перечислила главные составляющие новогодней аптечки

Терапевт Сафонова: в новогодней аптечке нужно держать сорбент и капли в нос

Тем, кто проводит новогодние праздники на базе отдыха или на даче, необходимо собрать аптечку, напомнили терапевт Анастасия Стольная и педиатр Жанна Сафонова. В беседе с «Известиями» эксперты перечислили ее главные составляющие.

В аптечку они порекомендовали положить нестероидные противовоспалительные средства на случай высокой температуры или болей, например, после ушиба; детские и взрослые сосудосуживающие капли в нос на основе ксилометазолина, а для детей до трех лет — назальный аспиратор.

Врачи также посоветовали взять с собой сорбент на основе диосмектита и препарат в форме порошка для приготовления электролитного глюкозо-солевого раствора на случай пищевого отравления, а также противорвотный препарат с действующим веществом метоклопрамид. На случай спазмов в области живота они призвали положить в аптечку лекарственное средство, содержащее мебеверин.

При запорах у взрослых и детей могут потребоваться глицериновые свечи или микроклизмы на основе лактулозы, добавили специалисты. На случай аллергии на еду в аптечке нужно иметь антигистаминные препараты второго поколения, содержащие цетиризин или дезлоратадин, уточнили врачи.

Они также рекомендовали иметь при себе набор перевязочных материалов: бактерицидные пластыри различных размеров, стерильный бинт, марлевые салфетки, вату и ватные палочки. В аптечку на случай травм они посоветовали положить антисептики на водной основе — для обработки ран, гемостатическую губку — для остановки кровотечений, гипотермический пакет или «сухой лед», который поможет охладить ткани при ушибах и термических ожогах и противоожоговый гель.

Кроме того, в новогодней аптечке могут пригодиться антибактериальная мазь на основе фузидовой кислоты и сульфатиазола серебряной соли, термометр любого типа, а также экспресс-тесты: стрептатест, тест на грипп, а для детей — и на ротавирусную инфекцию. Наконец, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно взять с собой в поездку тонометр, чтобы ежедневно отслеживать показатели давления, заключили врачи.

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