Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:38, 26 декабря 2024Забота о себе

Терапевт перечислила главные составляющие новогодней аптечки

Терапевт Сафонова: в новогодней аптечке нужно держать сорбент и капли в нос
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Тем, кто проводит новогодние праздники на базе отдыха или на даче, необходимо собрать аптечку, напомнили терапевт Анастасия Стольная и педиатр Жанна Сафонова. В беседе с «Известиями» эксперты перечислили ее главные составляющие.

В аптечку они порекомендовали положить нестероидные противовоспалительные средства на случай высокой температуры или болей, например, после ушиба; детские и взрослые сосудосуживающие капли в нос на основе ксилометазолина, а для детей до трех лет — назальный аспиратор.

Врачи также посоветовали взять с собой сорбент на основе диосмектита и препарат в форме порошка для приготовления электролитного глюкозо-солевого раствора на случай пищевого отравления, а также противорвотный препарат с действующим веществом метоклопрамид. На случай спазмов в области живота они призвали положить в аптечку лекарственное средство, содержащее мебеверин.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

При запорах у взрослых и детей могут потребоваться глицериновые свечи или микроклизмы на основе лактулозы, добавили специалисты. На случай аллергии на еду в аптечке нужно иметь антигистаминные препараты второго поколения, содержащие цетиризин или дезлоратадин, уточнили врачи.

Они также рекомендовали иметь при себе набор перевязочных материалов: бактерицидные пластыри различных размеров, стерильный бинт, марлевые салфетки, вату и ватные палочки. В аптечку на случай травм они посоветовали положить антисептики на водной основе — для обработки ран, гемостатическую губку — для остановки кровотечений, гипотермический пакет или «сухой лед», который поможет охладить ткани при ушибах и термических ожогах и противоожоговый гель.

Кроме того, в новогодней аптечке могут пригодиться антибактериальная мазь на основе фузидовой кислоты и сульфатиазола серебряной соли, термометр любого типа, а также экспресс-тесты: стрептатест, тест на грипп, а для детей — и на ротавирусную инфекцию. Наконец, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно взять с собой в поездку тонометр, чтобы ежедневно отслеживать показатели давления, заключили врачи.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления мандаринов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Россиянам пообещали доступную икру

      Медведь неожиданно выскочил из кустов и набросился на мужчину

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше