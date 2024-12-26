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15:06, 26 декабря 2024Экономика

Автолюбителей предупредили об опасности запуска с «толкача»

Автомеханик Степанцов: при запуске с «толкача» можно повредить ремень ГРМ
Виктория Клабукова

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Заводя машину с «толкача», можно спровоцировать серьезные поломки. О чем стоит помнить автолюбителям, находясь в экстренной ситуации, рассказал автомеханик Алексей Степанцов. Его слова приводит издание 32CARS.RU.

Такой метод запуска двигателя не подходит для современных моделей со сложными системами. Больше других поломкам подвержен ремень газораспределительного механизма (ГРМ). При резком запуске деталь может сместиться или вовсе оборваться, что способно привести к неисправности клапанов или поршней. Ремонт запчастей может встать в сотни тысяч рублей.

Другой источник поломок при запуске машины с «толкача» — двухмассовый маховик. Резкие усилия не идут ему на пользу. Вдобавок если двигатель остается неподвижен, при подаче топливо может попасть в масляный поддон, а это в свою очередь может повредить катализатор или фильтр твердых частиц, поясняет эксперт.

Вместо привычного «толкача» владельцам современных авто советуют использовать бустер для запуска двигателя либо обращаться к профессионалам. Чтобы не идти на крайние меры, следует заранее проверять аккумулятор и другие ключевые механизмы.

Ранее водителям раскрыли оптимальное время прогрева автомобиля в мороз. По словам специалистов, подолгу оставлять двигатель на холостом ходу не нужно — остаточно порядка минуты. За это время разгоняется циркуляция масла, и все движущиеся части двигателя успевают смазаться.

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