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11:21, 24 декабря 2024Экономика

Водителям назвали лучшее время для прогрева автомобиля в мороз

«Тарантас Ньюс»: подолгу оставлять двигатель на холостом ходу не нужно
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В мороз двигатель автомобиля рекомендуется прогревать перед выездом на дорогу. Как правильно это делать, чтобы не повредить мотор, водителям разъяснил портал «Тарантас Ньюс».

В холод масло становится более вязким, отчего замедляется его циркуляция в механизмах авто. Без предварительного прогрева подвижные части двигателя к началу движения не успевают смазаться маслом, что повышает износ двигателя. Заводя машину, нажимать на педаль газа не надо. В современных моделях топливо впрыскивается автоматически, а дополнительное ускорение лишь создает риск поломок, поясняют эксперты.

Запуск дизельного автомобиля требует немного терпения — после поворота ключа зажигания стоит подождать несколько секунд, пока не погаснет сигнальная лампа свечей накаливания. Только после этого стоит запускать мотор, иначе он не заведется с первой попытки. Зимой в автомобилях с автоматической коробкой передач рекомендуется регулярно проверять состояние аккумулятора — в холодную погоду нагрузка на автомат возрастает, поэтому заряд должен быть полным.

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Оставлять двигатель на холостом ходу подолгу не нужно, советуют эксперты. Это увеличивает расход топлива, замедляет прогрев мотора и лишь больше его износит. Оптимальное время — около минуты. За это время разгоняется циркуляция масла, и все движущиеся части двигателя успевают смазаться. Также специалисты рекомендуют дождаться, когда обороты двигателя снизятся до холостого хода.

Также в первые минуты движения лучше не разгоняться и держать низкие обороты двигателя, не превышая 2-3 тысяч оборотов в минуту. Это позволит равномерно прогреть мотор. Сразу же включать обогрев салона не стоит. Система отопления работает лучше, когда двигатель успевает прогреться до 40-50 градусов.

Ранее автолюбителей предупредили о запахах в салоне, сигнализирующих о поломке. К примеру, сладковатый дым говорит о прогорании антифриза. Причиной утечки может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров или микротрещины в блоке самого мотора.

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