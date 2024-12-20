Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

CarsWeek: сладковатый дым в салоне авто может говорить о прогорании антифриза

Игнорировать странные запахи в салоне автомобиля — себе дороже. Какие непривычные ароматы в машине должны вызвать подозрения у водителя, пишет издание CarsWeek.

Так, о неисправности может сигнализировать запах, возникающий во время прогрева мотора. Как правило, он исчезает вскоре после начала поездки. Первое, на что он может указывать — попадание топлива в выхлопную систему. К этому в свою очередь приводит сбой в работе электронного блока управления, благодаря которой дозируется бензин. Третьим звеном цепочки является неисправный датчик, который измеряет объем воздуха, поступающего в цилиндры. Решить проблему можно, пошевелив или почистив датчик. Если при следующем запуске двигателя запах отсутствует, беспокоиться не о чем.

Начеку нужно быть, если в салоне автомобиля виднеется белый дым. Такие пары на запах сладковаты и свидетельствуют о прогорании антифриза в системе охлаждения. Причиной утечки в этом случае может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). Второй вариант — микротрещины в блоке самого мотора. Оценить целесообразность предстоящего ремонта поможет опытный механик — ремонт не гарантирует долгой службы двигателя, при этом сама процедура обойдется по цене нового агрегата.

Острый запах выхлопных газов в салоне говорит об утечке моторного масла. Вдобавок к нему обычно из выхлопной трубы сразу после прогрева машины начинает валить темно-серый дым. Ситуацию прояснят показания датчиков: при повышенном расходе масла требуется срочно обратиться в автосервис. Пренебрегать диагностикой в данном случае нельзя.

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