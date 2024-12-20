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06:00, 20 декабря 2024Экономика

Названы способы сэкономить при покупке авто

Автоэксперт Рязанов: сэкономить на покупке машины поможет трейд-ин
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сделать более выгодную покупку автомобиля помогут несколько простых правил, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Способы сэкономить он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Выбирая автомобиль с пробегом, автоэксперт рекомендовал в первую очередь внимательно изучить одноклассников. «Люди часто зацикливаются на одной модели, потому что она каким-то образом попала в их поле зрения. Вполне вероятно, что без потери в качестве, комфорте и безопасности вы сможете найти альтернативу: например, вместо немецкого кроссовера приобрести корейский», — пояснил Рязанов.

Не менее важно изучить историю автомобиля по отчетам: это поможет избежать грубых ошибок или даст повод для торга, сообщил эксперт. Он добавил, что хорошая компания, занятая продажей машин с пробегом, высылает отчеты по звонку без обязательного условия приехать к ним в центр.

Чтобы найти более выгодный вариант, собеседник «Ленты.ру» также посоветовал расширить географию поиска, чтобы сэкономить на межрегиональной разнице в ценовой политике вторичного рынка. Иногда этот показатель может достигать 30 процентов, отметил он.

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Новый автомобиль, прежде всего, можно выгодно приобрести, воспользовавшись специальными предложениями от дилеров и производителей, сообщил Рязанов.

«Скидку по-прежнему можно получить в рамках программы трейд-ин, при использовании заемных средств, плюс если выбрать не самую популярную модель или комплектацию. Кроме того, поможет сэкономить покупка авто в режиме онлайн: так можно избежать навязывания дополнительных услуг или опций. Еще новое авто можно приобрести с выгодой в процессе рестайлинга — когда новая версия автомобиля уже вышла в продажу, а предыдущая еще продается у дилеров. Она, очевидно, будет стоить дешевле модернизированной модели», — поделился он.

Ранее экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам в настоящее время не стоит спешить с приобретением автомобиля.

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