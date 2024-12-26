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01:33, 26 декабря 2024Мир

Трамп раскрыл личность будущего посла США в Панаме

Трамп заявил о планах назначить послом в Панаме чиновника из Флориды Кабреру
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить послом страны в Панаме чиновника из Флориды Кевина Кабреру. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я с удовольствием сообщаю, что Кевин Марино Кабрера будет служить послом США в Республике Панама, стране, которая обдирает нас из-за Панамского канала далеко за пределами самых смелых мечтаний», — написал Трамп.

Отмечается, что Кабрера был в предвыборном штабе Трампа в 2020 году. Позднее он трудился чиновником в округе Майами-Дэйд (Флорида).

22 декабря Трамп сообщил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Он заявил, что плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» — по его мнению, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

Позднее президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению. Мулино напомнил, что Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года.

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