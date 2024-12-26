У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

У замминистра здравоохранения Бурятии Амагырова прошли обыски

У замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, обыски прошли в рамках дела о превышении должностных полномочий главврача Баргузинской центральной больницы Баира Очирова.

Ранее главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина уволили после пьяного ДТП и попытки подделать анализы. Российский чиновник сел в нетрезвом виде за руль служебного автомобиля. Мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень. После аварии Мишурин захотел подменить результаты освидетельствования на алкоголь.

Очиров дал указание дежурному врачу подменить анализ крови главы района и направить на исследование образцы другого человека. Главврача обвинили по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности») УК РФ.

