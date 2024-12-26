Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 26 декабря 2024Силовые структуры

У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

У замминистра здравоохранения Бурятии Амагырова прошли обыски
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У замминистра здравоохранения Бурятии Валерия Амагырова прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, обыски прошли в рамках дела о превышении должностных полномочий главврача Баргузинской центральной больницы Баира Очирова.

Ранее главу Баргузинского района Бурятии Михаила Мишурина уволили после пьяного ДТП и попытки подделать анализы. Российский чиновник сел в нетрезвом виде за руль служебного автомобиля. Мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень. После аварии Мишурин захотел подменить результаты освидетельствования на алкоголь.

Очиров дал указание дежурному врачу подменить анализ крови главы района и направить на исследование образцы другого человека. Главврача обвинили по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

      У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

      В США исключили войну за Тайвань по одной причине

      Прыжки и 21 секс в месяц попали в список главных мифов о мужском здоровье 2024 года

      Российские войска продвинулись в ДНР

      Названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев

      Президент Шри-Ланки заявил о желании вступить в БРИКС

      В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

      Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше