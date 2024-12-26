Уговорившего школьницу пройти с ним в подъезд россиянина осудят за домогательства

В Москве пройдет суд над мужчиной за изнасилование школьницы в подъезде

В Москве следователи завершили расследование уголовное дела в отношении местного жителя, который уговорил 16-летнюю девушку проследовать с ним в подъезд, где он изнасиловал ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его дело передано для направления в суд. Фигурант вину не признает.

По версии следствия, 5 ноября мужчина был около жилого дома на улице Академика Комарова в Москве и под обманным предлогом уговорил школьницу проследовать с ним в подъезд дома, где изнасиловал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

Ранее суд в Кызыле приговорил к девяти годам колонии строгого режима 22-летнего иностранца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.