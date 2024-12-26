В России решили возобновить покупку валюты

ЦБ: регулятор возобновит покупку валюты с 9 января 2025 года

В России решили с 9 января 2025 года возобновить скупку валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Ежедневный объем операций в первой половине 2025-го определят исходя из анонсируемых Минфином РФ объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу. Показатели будут корректироваться в зависимости от разницы объема отложенных ранее операций и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета и продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

С учетом ранее анонсированного министерством финансов объема покупок валюты в 5,45 миллиарда рублей в день ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты на 3,41 миллиарда рублей в сутки. Далее, вплоть до конца июня, регулятор будет покупать или продавать иностранную валюту исходя из корректировки Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день.

В декабре Минфин России почти на треть нарастил покупки иностранной валюты и золота. С 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года на покупку иностранной валюты и золота направили 114,4 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). Такое решение связано с тем, что ведомство ждет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в объеме 95,9 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема в ноябре составило 18,5 миллиарда рублей.

В то же время для снижения волатильности на рынке Центробанк приостановил зеркалирование покупок иностранной валюты ведомством до конца года. Решение о возобновлении таких операций пообещали принимать с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.