Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:52, 26 декабря 2024Экономика

В России решили возобновить покупку валюты

ЦБ: регулятор возобновит покупку валюты с 9 января 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России решили с 9 января 2025 года возобновить скупку валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Ежедневный объем операций в первой половине 2025-го определят исходя из анонсируемых Минфином РФ объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу. Показатели будут корректироваться в зависимости от разницы объема отложенных ранее операций и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета и продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

С учетом ранее анонсированного министерством финансов объема покупок валюты в 5,45 миллиарда рублей в день ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты на 3,41 миллиарда рублей в сутки. Далее, вплоть до конца июня, регулятор будет покупать или продавать иностранную валюту исходя из корректировки Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день.

В декабре Минфин России почти на треть нарастил покупки иностранной валюты и золота. С 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года на покупку иностранной валюты и золота направили 114,4 миллиарда рублей (по 5,4 миллиарда в день). Такое решение связано с тем, что ведомство ждет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в объеме 95,9 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемого месячного объема в ноябре составило 18,5 миллиарда рублей.

В то же время для снижения волатильности на рынке Центробанк приостановил зеркалирование покупок иностранной валюты ведомством до конца года. Решение о возобновлении таких операций пообещали принимать с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Продажи автомобилей в России оценили

      Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

      Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

      Лавров назвал Европу жертвой курса США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше