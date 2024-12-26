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18:05, 26 декабря 2024Бывший СССР

В Сумах прозвучал взрыв

В Сумах на севере Украины прозвучал взрыв
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В городе Сумы на севере Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном 26 декабря в 17:23.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, в момент происшествия в Сумской области объявлена воздушная тревога. В свою очередь, в областной военной администрации региона заявили, что приграничный регион подвергается обстрелам. Данное заявление было опубликовано в Telegram-канале администрации.

В четверг, 26 декабря, несколько раз сообщалось о произошедших в Сумах взрывах. На протяжении всего дня в регионе объявлена воздушная тревога.

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