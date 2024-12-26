ВМФ России получит боевой ледокол «Николай Зубов» в 2027 году

«Адмиралтейские верфи» передадут боевой ледокол «Николай Зубов» ВМФ в 2027 году

Патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550 (шифр «Арктика») планируют передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2027 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности гендиректора предприятия «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров, передает ТАСС.

«Я могу заверить главнокомандующего, что корабль сдастся в сроки — мы в 2027 году корабль сдадим. Мы и сдавали в этом году корабли, и четыре спустили, и в дальнейшем для Военно-морского флота мы всегда будем строить вовремя с нужным качеством», — сказал он.

По словам Быстрова, «Николай Зубов» выйдет на испытания в море в конце 2025-го — начале 2026 года. Головной ледокол проекта 23550 «Иван Папанин» будет сдан до августа 2025 года.

Патрульные корабли проекта 23550 способны выполнять задачи в любых зонах мореплавания, включая арктические. Ледоколы могут преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. В арсенал корабля входит артиллерийская установка АК-176МА калибра 76 миллиметров. Также предусмотрена возможность установки пулеметов и контейнерных установок с ракетами «Калибр» или «Уран».

В июле стало известно, что Министерству обороны России передали дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, который построили для Тихоокеанского флота.