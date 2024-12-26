ВСУ атаковали дронами город в Запорожской области

Дроны ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского административного округа.

«Один дрон упал в центре города, еще один — во дворе многоквартирного дома, также находящегося в центре», — сообщают в ведомстве. Сообщается также о повреждении одного транспортного средства.

При этом опасность повторной атаки сохраняется. В администрации сообщили, что часть дронов все еще летает над городом.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ с взрывчаткой попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» в Брянской области. Она является частью нефтепровода «Транснефть — Дружба». Дрон уничтожили четыре беспилотника на подлете к объекту.