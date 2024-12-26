Стало известно о попытке удара беспилотников ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

Shot: дроны ВСУ попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию под Брянском

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с взрывчаткой попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника на подлете к объекту. Из одного уцелевшего летательного аппарата извлекли самодельное взрывное устройство и обезвредили.

По информации канала, повреждения получили стекла и корпуса двух трансформаторных подстанций. Кроме того, в расположенном рядом с НПС поселке Десна осколками поврежден частный автомобиль, а также выбито окно одной из квартир. Пострадавших нет.

12 декабря также сообщалось, что два беспилотника ВСУ взорвались на территории нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Один дрон сдетонировал возле пожарных резервуаров, а второй повредил насосную станцию, после чего загоревшееся топливо вылилось в яму, вырытую в целях безопасности.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области в мае. Тогда местный фермер нашел беспилотник в 300 метрах от объекта.