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19:53, 26 декабря 2024Ценности

Жена футболиста Смолова снялась в купальнике

Жена футболиста Смолова Карина Истомина снялась в купальнике на пляже в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @diamond_april

Популярная блогерша и диджей Карина Смолова (в девичестве — Истомина) показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 488 тысяч подписчиков.

30-летняя инфлюэнсерша отправилась в Дубай вместе с годовалой дочерью и мужем — 34-летним футболистом Федором Смоловым. Она снялась во время прогулки по пляжу, позируя спиной к камере.

Жена спортсмена надела черный купальник, который частично обнажал ее ягодицы, и голубую рубашку из хлопка. Лна уложила волосы в хвост и дополнила образ очками с прозрачными линзами.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года, 15 ноября того же года у пары родилась дочь.

В январе Смолова раскрыла секрет похудения на 17 килограммов после родов.

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