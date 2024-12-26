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02:01, 26 декабря 2024Из жизни

Знаменитый остеопат признался в слежке за переодевающимися студентками

В Великобритании знаменитый врач попался на слежке за переодевающимися девушками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Undrey / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании датский остеопат, работающий с оскароносными актерами и победителями Олимпиады, попал за решетку за вуайеризм. Об этом сообщает The Standard.

Знаменитого врача Торбен Хесборг разоблачили случайно. Недалеко от женского общежития полицейские заметили странную машину. Салон в ней был накрыт черными мусорными мешками, а за рулем сидел мужчина в черных перчатках. Это, как оказалось, и был Хесборг. Автомобиль обыскали и нашли внутри камеру и телескоп, с помощью которых остеопат следил за студентками через окна общежития.

В ходе расследования выяснилось, что за четыре года Хесборг тайно снял около 60 видео, в которых девушки переодевались. Он признался в слежке за студентками и сейчас находится за решеткой. Суд состоится девятого января.

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Хесборг переехал в Великобританию из Дании в 1984 году. Он женат и имеет 21-летнюю дочь. Мужчина известен дружбой с датским актером Мадсом Миккельсеном. Среди клиентов остеопата — британский актер Марк Райлэнс, ямайский легкоатлет Йохан Блейк и британская певица Беверли Найт.

Ранее сообщалось, что в Гонконге учитель попал в тюрьму на полгода за незаконную съемку школьниц. Он снимал видео, присаживаясь позади отвечавших учениц и делая вид, что уронил мел или завязывает шнурок.

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