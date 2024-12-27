57-летняя Елена Воробей снялась в латексном наряде с глубоким декольте

Пародистка Елена Воробей снялась в латексном наряде с глубоким декольте

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей снялась в откровенном костюме. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка позировала перед камерой в латексном черном наряде, состоящем из брюк и топа с глубоким декольте. Поверх упомянутых предметов гардероба звезда надела укороченную куртку.

При этом в качестве обуви она выбрала грубую модель на каблуке. Образ пародистки дополнили необычные очки, укладка и макияж. «Скандальчик. Скоро», — подписала она.

Ранее в декабре Григорий Лепс показал фото 39-летней давности. Артист опубликовал кадр в честь 40-летия его дочери Инги. На черно-белом фото исполнитель держал маленькую дочь на руках, находясь рядом с бывшей супругой.