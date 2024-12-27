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18:40, 27 декабря 2024Экономика

Дедолларизацию мировых резервов объяснили заморозкой российских активов

Аналитик Чернов: снижение доли доллара в мировых резервах вызвана рисками ЗВР
Дмитрий Воронин

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Снижение доли доллара в мировых валютных резервах до рекордного за 30 лет минимума связано с рисками заморозки золотовалютных резервов (ЗВР), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, с комментарием которого ознакомилась «Лента.ру».

Специалист полагает, что процесс дедолларизации, о котором идет речь, «был спровоцирован» именно прецедентом с активами РФ, поскольку «вызвал опасения у других государств за сохранность своих ЗВР, хранящихся в долларах».

Чернов напомнил, что тот же фактор вынудил Россию переходить на взаиморасчеты в национальных валютах с внешнеторговыми партнерами. В связи с этим он не исключил, что снижение глобальных резервов в долларах в пользу других валют и физического золота продолжится.

Ранее другой аналитик, Наталья Мильчакова, связывала высокий спрос мировых ЦБ на драгметалл с тенденцией к дедолларизации их золотовалютных резервов, вызванной преимущественно «снижением доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом Соединенных Штатов».

По итогам третьего квартала 2024 года доля американской валюты в структуре мировых резервов опустилась до отметки в 57,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ) сообщили в пятницу журналисты. Отмечается, что показатель оказался наименьшим с 1995 года, а более ранние статистические сведения МВФ не приводит.

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