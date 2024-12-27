Доля доллара в мировых резервах обновила 30-летний минимум

РИА Новости: доля доллара в структуре мировых резервов упала до 57,4 процента

По итогам третьего квартала 2024 года доля доллара в структуре мировых резервов обновила 30-летний минимум и опустилась до отметки в 57,4 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Этот показатель оказался наименьшим с 1995 года — более ранние статистические сведения МВФ не приводит. Доля доллара в структуре мировых валютных резервов снижается второй квартал подряд. В июле-сентябре показатель сократился на 0,85 процентного пункта (п.п.), а с начала 2024 года — на 1,8 п.п.

Основной причиной снижения доли доллара в мировых резервах стал рост вложений в евро. В июле-сентябре доля основной валюты еврозоны увеличилась с 19,75 до 20,02 процента. За отчетный период также выросли инвестиции в нерезервные валюты и иену. Их доли составили 4,46 и 5,82 процента соответственно. При этом для японской валюты достигнутый результат оказался максимальным с конца марта 2021 года.

Среди ведущих валют единственной расчетной единицей, которая за отчетный период продемонстрировала схожую динамику, оказался швейцарский франк. Его доля в структуре мировых резервов сократилась на 0,03 п.п. и опустилась до минимальной с конца 2021-го отметки в 0,17 процента. Что касается юаня, то в третьем квартале аналитики МВФ зафиксировали остановку длившегося девять кварталов подряд падения доли китайской валюты в мировых резервах. В июле-сентябре показатель юаня увеличился до 2,17 процента.

Доля доллара снижается в том числе в структуре российских резервов. С момента ввода масштабных санкций власти РФ стали делать акцент на вложения в золото. По итогам октября доля этого драгоценного металла в структуре российских резервов достигла максимальной с ноября 1999-го отметки в 32,9 процента.

В денежном выражении золотые запасы РФ оказались на рекордном уровне в 207,7 миллиарда долларов. Эксперты утверждают, что подобная стратегия позволяет России не только сохранять макроэкономическую стабильность, но и зарабатывать на фоне продолжающейся во второй половине 2024 года роста биржевой стоимости драгоценного металла.