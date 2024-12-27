Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:30, 27 декабря 2024Экономика

Доля доллара в мировых резервах обновила 30-летний минимум

РИА Новости: доля доллара в структуре мировых резервов упала до 57,4 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По итогам третьего квартала 2024 года доля доллара в структуре мировых резервов обновила 30-летний минимум и опустилась до отметки в 57,4 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Этот показатель оказался наименьшим с 1995 года — более ранние статистические сведения МВФ не приводит. Доля доллара в структуре мировых валютных резервов снижается второй квартал подряд. В июле-сентябре показатель сократился на 0,85 процентного пункта (п.п.), а с начала 2024 года — на 1,8 п.п.

Основной причиной снижения доли доллара в мировых резервах стал рост вложений в евро. В июле-сентябре доля основной валюты еврозоны увеличилась с 19,75 до 20,02 процента. За отчетный период также выросли инвестиции в нерезервные валюты и иену. Их доли составили 4,46 и 5,82 процента соответственно. При этом для японской валюты достигнутый результат оказался максимальным с конца марта 2021 года.

Материалы по теме:
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024

Среди ведущих валют единственной расчетной единицей, которая за отчетный период продемонстрировала схожую динамику, оказался швейцарский франк. Его доля в структуре мировых резервов сократилась на 0,03 п.п. и опустилась до минимальной с конца 2021-го отметки в 0,17 процента. Что касается юаня, то в третьем квартале аналитики МВФ зафиксировали остановку длившегося девять кварталов подряд падения доли китайской валюты в мировых резервах. В июле-сентябре показатель юаня увеличился до 2,17 процента.

Доля доллара снижается в том числе в структуре российских резервов. С момента ввода масштабных санкций власти РФ стали делать акцент на вложения в золото. По итогам октября доля этого драгоценного металла в структуре российских резервов достигла максимальной с ноября 1999-го отметки в 32,9 процента.

В денежном выражении золотые запасы РФ оказались на рекордном уровне в 207,7 миллиарда долларов. Эксперты утверждают, что подобная стратегия позволяет России не только сохранять макроэкономическую стабильность, но и зарабатывать на фоне продолжающейся во второй половине 2024 года роста биржевой стоимости драгоценного металла.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Подозреваемого в поджоге почты россиянина заключили под стражу

      Вучич спрогнозировал скорый запуск «Северного потока»

      В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты

      Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух

      В Госдуме пересмотрят чрезмерную нагрузку школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше