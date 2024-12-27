Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 27 декабря 2024Бывший СССР

Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей в Балтийском море

Президент Эстонии: мы и НАТО примем меры после обрыва кабелей в Балтийском море
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алар Карис

Алар Карис. Фото: Leon Neal / Reuters

Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры после инцидентов с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, передает ТАСС.

По его словам, повторяющиеся повреждения инфраструктуры в Балтийском море свидетельствуют о системной угрозе, а не о случайных инцидентах. Он добавил, что страна примет меры для противодействия этой угрозе вместе с Финляндией и другими союзниками по НАТО.

Ранее три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией, пролегающие в Финском заливе, оказались повреждены. Причина повреждения кабелей пока не установлена, несмотря на неполадки, жители Эстонии не были отрезаны от связи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза

      В МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России

      Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

      В России предрекли упорную борьбу за переговорные позиции в зоне СВО до 20 января

      Винер назвала себя попрошайкой

      Адвокаты президента Южной Кореи захотели оспорить законность импичмента

      Сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей

      Стоимость банковских карт россиян на черном рынке оценили

      В Германии назвали Украину олигархией с безграничной коррупцией

      Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше