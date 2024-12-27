Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей в Балтийском море

Президент Эстонии: мы и НАТО примем меры после обрыва кабелей в Балтийском море

Эстония совместно с союзниками по НАТО примет меры после инцидентов с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, передает ТАСС.

По его словам, повторяющиеся повреждения инфраструктуры в Балтийском море свидетельствуют о системной угрозе, а не о случайных инцидентах. Он добавил, что страна примет меры для противодействия этой угрозе вместе с Финляндией и другими союзниками по НАТО.

Ранее три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией, пролегающие в Финском заливе, оказались повреждены. Причина повреждения кабелей пока не установлена, несмотря на неполадки, жители Эстонии не были отрезаны от связи.

