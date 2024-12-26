Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 26 декабря 2024Экономика

Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией оказались повреждены

Postimees: три кабеля между Эстонией и Финляндией оказались повреждены
Александра Качан (Редактор)

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters

Три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией, пролегающие в Финском заливе, оказались повреждены. Об этом сообщает газета Postimees с ссылкой на эстонские энергокомпании.

Речь идет о двух кабелях концерна Elisa и одном кабеле компании CITIC Telecom. Подчеркивается, что поломки не оказывают значительного влияния на пользователей. По данным газеты, несмотря на неполадки, местные жители не были отрезаны от связи.

Причина повреждения кабелей пока не установлена. Операторы занимаются ремонтом и пытаются определить, из-за чего произошла поломка. Срок восстановления не уточняется. Правительство Эстонии проведет экстренное заседание по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, ой аварийном отключении энергокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше