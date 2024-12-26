Три кабеля связи между Эстонией и Финляндией оказались повреждены

Postimees: три кабеля между Эстонией и Финляндией оказались повреждены

Три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией, пролегающие в Финском заливе, оказались повреждены. Об этом сообщает газета Postimees с ссылкой на эстонские энергокомпании.

Речь идет о двух кабелях концерна Elisa и одном кабеле компании CITIC Telecom. Подчеркивается, что поломки не оказывают значительного влияния на пользователей. По данным газеты, несмотря на неполадки, местные жители не были отрезаны от связи.

Причина повреждения кабелей пока не установлена. Операторы занимаются ремонтом и пытаются определить, из-за чего произошла поломка. Срок восстановления не уточняется. Правительство Эстонии проведет экстренное заседание по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, ой аварийном отключении энергокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.