Фигурант дела о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова дал новые показания

Доставивший взрывчатку для покушения на экс-офицера СБУ Прозорова дает показания

Начало событий в новости СК раскрыл двух новых фигурантов по делу о подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Прозорова

Курьер Иван Паскарь, который доставил посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Прозорова, дает последовательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, Паскарь не знал, что ему подложили взрывное устройство и просто делал свою работу. «И уж если бы ему что-то и подложили, то это вскрылось бы при прохождении таможенного досмотра на границе», — заявил он.

Сейчас Паскарь находится в СИЗО. В четверг, 26 декабря, Замоскворецкий районный суд Москвы продлил ему и еще двум фигурантам – Владимиру Головченко и Ярославе Хрестиной (оба внесены в России в список террористов и экстремистов) — срок содержания под стражей до 12 апреля 2025 года.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался при включении зажигания 12 апреля во дворе дома в Западном Дегунино. Хозяин машины получил травму ноги.