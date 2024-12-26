СК раскрыл двух новых фигурантов по делу о подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Прозорова

СК раскрыл двух новых фигурантов по делу о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, новые подозреваемые — Ростислав Журавлев (внесен в реестр террористов и экстремистов) и Максим Чупрун. Журавлев является гражданином Украины. Он арестован. Второй фигурант Чупрун объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что по делу о покушении на экс-офицера СБУ Прозорова в качестве обвиняемых проходят три фигуранта. Это исполнитель Владимир Головченко, соучастник Иван Паскарь и гражданка Украины Ярослава Хрестина (все трое внесены в реестр террористов и экстремистов). Первые двое взяты под стражу, третья арестована заочно.
26 декабря суд продлил им арест