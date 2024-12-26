Обвиняемым в терроризме фигурантам дела о подрыве машины экс-офицера СБУ продлили арест

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест троим фигурантам дела о подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.
Ростислав Журавлев, Иван Паскаль и Владимир Головченко будут находиться в СИЗО до 12 апреля 2025 года. Всем фигурантам переквалифицировано обвинение на статью о теракте.
Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.