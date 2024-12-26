Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 26 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемым в терроризме фигурантам дела о подрыве машины экс-офицера СБУ продлили арест

Продлен арест фигурантам дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест троим фигурантам дела о подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.

Ростислав Журавлев, Иван Паскаль и Владимир Головченко будут находиться в СИЗО до 12 апреля 2025 года. Всем фигурантам переквалифицировано обвинение на статью о теракте.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости СК раскрыл двух новых фигурантов по делу о подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Прозорова
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

      Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

      Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

      В МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю

      Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

      Вор украл младенца Иисуса из вертепа и вернул его с извинительной запиской

      Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

      Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше