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05:00, 27 декабря 2024Забота о себе

Готовящейся к двойной мастэктомии женщине дали совет по восстановлению интимной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Brittany Hosea-Small

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия — Стоядинович) дала совет женщине, готовящейся к двойной мастэктомии — полному удалению груди. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ей 65 лет, в браке с мужем она состоит уже более 40 лет. «Нам повезло, что полноценная сексуальная жизнь стала ключевым компонентом наших отношений», — говорит она. У специалистки она попросила рекомендаций по восстановлению сексуальной жизни после такой радикальной перемены в теле.

В ответ Стоя порекомендовала поискать тематические сообщества в форумах (например, на сайте Reddit), посвященных женскому здоровью. «При разумном применении навыков критического мышления на этих форумах иногда появляются полезные советы, помогает и сочувствие людей с похожим опытом. Вы также можете узнать у своего лечащего врача, есть ли группы поддержки, которые они могут порекомендовать», — пишет Стоя.

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Кроме того, она порекомендовала прибегнуть к уже проверенным секс-практикам, чтобы найти те, которые могут сработать и сейчас.

Я предполагаю, что в этом списке будут общение, связь и принятие. Помните, что секс включает в себя целый ряд возможностей, которые могут задействовать множество различных частей тела, и оставайтесь открытой для новых удовольствий. Несмотря это вам, скорее всего, придется оплакать свое прошлое тело и терпеливо дать себе время, чтобы узнать, что работает для вас

Джессика Стоясекс-колумнистка

Ранее известная голливудская актриса, звезда фильма «Титаник» Кэти Бейтс рассказала, что не стала делать операцию по реконструкции груди после мастэктомии — операции по удалению молочной железы. Рак груди ей диагностировали 12 лет назад, и актриса объяснила отказ от имплантов своим возрастом.

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