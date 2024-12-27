Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:58, 27 декабря 2024Путешествия

Иностранцам без визы ограничат время пребывания в России

МИД РФ ограничил иностранцам без визы пребывание в стране до 90 дней с 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МИД России напомнил, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в страну без необходимости получать визу, смогут находиться в стране не более 90 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Сейчас возможный суммарный срок пребывания иностранцев без визы в России составляет 90 дням в течение 180 суток. С 2025 года срок временного нахождения в России не сможет превышать 90 суток в течение года.

Исключением станут случаи, предусмотренные законодательством в соответствии с ФЗ от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и международными договорами России.

Ранее глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов рассказал, что в 2024 году более половины электронных виз в Россию (92 тысячи) выдали гражданам Китая. При этом 14 тысяч виз получили жители Германии, 13 тысяч — Турции, 10,5 тысячи — Индии и 8,5 тысячи — Саудовской Аравии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность победы России в 2025 году

      Расследование дела против бывшего министра транспорта Башкирии завершили

      В Британии предложили войти в состав США

      Кайли Миноуг опубликовала архивное фото без штанов

      Иностранцам без визы ограничат время пребывания в России

      Винер открестилась от сравнения россиян в нейтральном статусе с командой бомжей

      Путин раскрыл ключевую задачу МЧС

      В России заявили об отсутствии необходимости в новом визите Гросси на Курскую АЭС

      Астронавт НАСА рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО во время полета

      В ЕС захотели ввести санкции против «теневого флота» России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше