Известная модель показала фигуру в купальнике в честь 56-летия

Датская модель Хелена Кристенсен показала фигуру в купальнике в честь 56-летия

Известная датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала фигуру в откровенном наряде в честь 56-летия. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

Манекенщица одновременно отметила католическое Рождество и свой день рождения. Она встретилась за праздничным обедом с семьей и прогулялась у моря. На одном из кадров знаменитость предстала бегущей по воде в слитном синем купальнике. Предмет гардероба оказался оформлен вертикальными белыми полосами и глубоким декольте.

В указанном наряде она также снялась во время посещения бани. Модель распустила волосы, надела минималистичные золотистые украшения и нанесла на ногти красный лак.

Ранее в декабре российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала откровенное декольте на фото в честь 46-летия.