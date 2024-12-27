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20:52, 27 декабря 2024Наука и техника

Названы задачи российских «Ясеней»

Адмирал Авакянц: АПЛ «Ясень-М» предназначены для скрытных ударов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» предназначены для скрытного поражения критически важных объектов противника. Задачи подлодок назвал бывший командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

По его словам, российские «Ясени» по многим параметрам опережают аналогичные субмарины иностранного производства. Эти подлодки являются носителями гиперзвукового оружия большой дальности.

«Основное предназначение этих кораблей — скрытно, находясь в любой из точек Мирового океана, быть готовыми нанести удары по крупным промышленным и центрам управления, другим критически важным объектам противника», — сказал Авакянц.

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АПЛ «Ясень-М» способны нести крылатые «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковые «Цирконы». Первая подлодка проекта 885М вступила в строй в 2021 году. Всего в составе Военно-морского флота (ВМФ) России четыре подлодки «Ясень-М».

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшие годы флот получит четыре АПЛ проекта 885М.

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