Названы задачи российских «Ясеней»

Адмирал Авакянц: АПЛ «Ясень-М» предназначены для скрытных ударов

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М» предназначены для скрытного поражения критически важных объектов противника. Задачи подлодок назвал бывший командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц в беседе с «Известиями».

По его словам, российские «Ясени» по многим параметрам опережают аналогичные субмарины иностранного производства. Эти подлодки являются носителями гиперзвукового оружия большой дальности.

«Основное предназначение этих кораблей — скрытно, находясь в любой из точек Мирового океана, быть готовыми нанести удары по крупным промышленным и центрам управления, другим критически важным объектам противника», — сказал Авакянц.

АПЛ «Ясень-М» способны нести крылатые «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковые «Цирконы». Первая подлодка проекта 885М вступила в строй в 2021 году. Всего в составе Военно-морского флота (ВМФ) России четыре подлодки «Ясень-М».

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшие годы флот получит четыре АПЛ проекта 885М.