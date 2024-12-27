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18:18, 27 декабря 2024Наука и техника

ВМФ России получит четыре подлодки «Ясень-М»

Главком ВМФ: флот получит четыре многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военно-морской флот (ВМФ) России получит четыре многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«Строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. В ближайшей перспективе Военно-морской флот пополнится четырьмя многоцелевыми атомными подводными лодками "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток"», — сказал адмирал в ходе церемонии приема в состав ВМФ атомохода «Архангельск».

Он подчеркнул, что АПЛ «Архангельск» может нести все типы морского ракетного оружия, которое эффективно поражает надводные и береговые цели.

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Многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М» являются носителями крылатых ракет «Оникс», «Циркон» и «Калибр». Также в арсенал каждой АПЛ входит по десять торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

Ранее в декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что до 2028 года ВМФ России получит три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А».

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