ВМФ России получит три атомных «Борея» до 2028 года

Герасимов: ВМФ России получит три АПЛ проекта «Борей-А» до 2028 года

Военно-морской флот (ВМФ) России получит три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» до 2028 года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера "Борей-А", которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей-А» являются носителями баллистических ракет «Булава». В составе ВМФ России находится семь подлодок проектов 955 и 955А.

Ранее в декабре глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что подлодку «Князь Пожарский» проекта 955А передадут ВМФ России в июне.

В октябре журнал The National Interest писал, что АПЛ проекта «Борей» превосходят американские подлодки по возможностям гидролокации.