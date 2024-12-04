Стал известен срок передачи «Князя Пожарского» флоту

ДПФ: подлодку «Князь Пожарский» передадут ВМФ России в июне

Атомную подводную лодку «Князь Пожарский» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в июне. Об этом ТАСС стало известно от главы Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимира Мальцева.

«Планируется, что в июне 2025 г. состоится торжественная церемония передачи "Князя Пожарского" ВМФ России», — сказал собеседник.

Подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») строится на «Севмаше» в Северодвинске.

В октябре агентство со ссылкой на источник сообщило, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» приступил к государственным испытаниям.

В августе ТАСС со ссылкой на гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко рассказал, что подлодка приступила к заводским ходовым испытаниям.