Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:08, 29 октября 2024Наука и техника

В США назвали причину превосходства российских «Бореев» над американскими субмаринами

TNI: российские «Бореи» — лучшие атомные подлодки на Земле

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей» могут быть лучшими на планете Земля, превосходя американские субмарины. Причину превосходства российских АПЛ назвал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По оценке автора, субмарины проекта «Борей» могут превзойти американские подводные лодки «по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности, представляя значительную стратегическую угрозу», поскольку оснащены передовой гидроакустической системой «Иртыш-Амфора-Б-055», позволяющей обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем подлодки типов Ohio и Virginia, имеющиеся у Военно-морских сил США.

Кроме того, по наблюдению автора, российские субмарины оснащены водометными движителями и вооружены ядерными ракетами «Булава», что создает «сложную и высокоэффективную угрозу».

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

«Она может делать то, чего не могут даже американские подводные лодки, долгое время считавшиеся лучшими в своем классе. Если русские произведут больше таких гигантов, их подводные силы, уже являющиеся серьезным конкурентом Западу, станут более смертоносными», — заключает автор.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта «Борей» приступил к государственным испытаниям.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      У ликвидированных в Брянской области диверсантов нашли взрывчатку

      Названо самое популярное зарубежное направление у россиян осенью

      Жителей Центральной России предупредили о похолодании

      Энн Хэтэуэй оголила грудь на фотосессии для Vogue

      Россияне смогут забрать более 400 тысяч рублей пенсионных накоплений. Когда и как это можно сделать?

      В России огромный БелАЗ расплющил легковушку с людьми

      Чимаев поднялся в рейтинге UFC

      IT-специалиста из Москвы осудили за попытку передачи секретных сведений ЦРУ

      В США назвали причину превосходства российских «Бореев» над американскими субмаринами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше