Очередного безбилетного пассажира поймали на рейсе в США

Очередного безбилетного пассажира поймали на рейсе Delta Air Lines в США

Очередного безбилетного пассажира поймали на рейсе авиакомпании Delta Air Lines в США накануне католического Рождества. Об этом пишет CBS News.

Уточняется, что путешественник без проездного документа, личность которого не раскрывается, нелегально проник на борт, направлявшийся из Сиэтла в Гонолулу. При этом он прошел стандартную процедуру досмотра, но миновал пункты проверки личности перед посадкой.

В авиакомпании признались, что экипаж обнаружил безбилетника, когда лайнер уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Самолету пришлось вернуться в терминал, после чего мужчина скрылся. Его удалось обнаружить в туалете аэропорта с помощью камер видеонаблюдения.

Как сообщает источник, нарушителя арестовали, а рейс пришлось задержать на два часа, пока служба безопасности проводила дополнительные проверки пассажиров.

Это не первый подобный случай на борту самолетов американского перевозчика. В ноябре Светлана Дали пробралась в салон без билета и долетела из Нью-Йорка до Парижа, скрываясь в туалетах. После поимки в аэропорту Франции женщина умоляла предоставить ей убежище и не возвращать в США.

