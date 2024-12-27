Один вид драгоценных камней подорожает в 2025 году

«Алроса»: сокращение запасов приведет к росту цен на алмазы в 2025 году

Ситуация на рынке алмазов изменится в течение ближайших месяцев. Об этом заявил начальник управления корпоративных финансов «Алроса» Сергей Тахиев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, спрос на эти драгоценные камни будет расти по мере сокращения их запасов у индийских огранщиков.

«Вопрос времени, когда начнется цикл пополнения запасов. Математически, если очень грубо, то мы уже близко, вопрос нескольких месяцев», — сказал Тахиев.

По его словам, нынешняя ситуация благоприятна для цен на алмазы.

Ранее сообщалось, что группа компаний De Beers столкнулась с тем, что не может распродать запас алмазов на два миллиарда долларов. Данная ситуация стала отражением тех трудностей, с которыми сталкивается этот производитель в деле оживления спроса на камни, долгое время считавшиеся вершиной роскоши. Причинами происходящего называют конкуренцию со стороны искусственно выращенных драгоценных камней, последствия пандемии и падение спроса в Китае.