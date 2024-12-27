Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уехал на СВО

Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарев отправился в зону СВО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Омельченко.

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — подтвердил юрист.

Известно, что в 2019 году Пушкарев был приговорен к 15 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку строительных материалов.

В январе текущего года стало известно об отправке в зону СВО другого осужденного за коррупцию бывшего мэра Владивостока, Олега Гуменюка. Его приговорили к 12 годам колонии по делу о взятках. Тогда экс-глава города готовился к прохождению подготовки на полигоне.